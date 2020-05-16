Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

По данным организации, к этим акциям присоединяются и местные жители.

Кроме того, представители муфтията передали медучреждениям республики медикаменты и средства индивидуальной̆ защиты, которые, по словам врачей̆, были им жизненно необходимы. Они также оказали врачам материальную помощь и раздали продуктовые наборы.