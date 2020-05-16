Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих жителей во многих городах и районах республики, скопившиеся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции, сообщается в официальном аккаунте религиозной организации в Instagram.
"Оставшись без средств на прокорм семьи, многие жители были вынуждены брать продукты питания в местных гастрономах в долг. Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги этих людей (в Цумадинском районе Дагестана - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным организации, к этим акциям присоединяются и местные жители.
"В селе Эндирей (Хасавюртовского района - ред.) представители муфтията также выплатили долги малоимущих жителей в местных магазинах. Как мы знаем, вследствие тяжёлого положения во время пандемии немало людей вынуждены брать в долг не только продукты в гастрономах, но и жизненно важные лекарства в аптеках. В этот священный месяц (Рамадан - священный месяц обязательного у мусульман поста) хозяин одной из аптек Хасавюрта простил долги всем должникам, тем самым облегчив положение нуждающихся", - отмечается в сообщении.
Кроме того, представители муфтията передали медучреждениям республики медикаменты и средства индивидуальной̆ защиты, которые, по словам врачей̆, были им жизненно необходимы. Они также оказали врачам материальную помощь и раздали продуктовые наборы.
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