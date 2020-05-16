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Религия и мировоззрение
2020-05-16T17:38
https://ria.ru/20200516/1571555878.html
Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:0:3304:1858_1036x0_80_0_0_6ad5afcdff58e55c069eaa7d1b10ad2d.jpg
РИА Новости

Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

17:38 16.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих жителей во многих городах и районах республики, скопившиеся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции, сообщается в официальном аккаунте религиозной организации в Instagram.
"Оставшись без средств на прокорм семьи, многие жители были вынуждены брать продукты питания в местных гастрономах в долг. Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги этих людей (в Цумадинском районе Дагестана - ред.)", - говорится в сообщении.
Аналогичные акции были проведены в городах Хасавюрте, Кизляре, а также Новолакском, Хасавюртовском, Кизлярском и других районах.
По данным организации, к этим акциям присоединяются и местные жители.
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"В селе Эндирей (Хасавюртовского района - ред.) представители муфтията также выплатили долги малоимущих жителей в местных магазинах. Как мы знаем, вследствие тяжёлого положения во время пандемии немало людей вынуждены брать в долг не только продукты в гастрономах, но и жизненно важные лекарства в аптеках. В этот священный месяц (Рамадан - священный месяц обязательного у мусульман поста) хозяин одной из аптек Хасавюрта простил долги всем должникам, тем самым облегчив положение нуждающихся", - отмечается в сообщении.
Кроме того, представители муфтията передали медучреждениям республики медикаменты и средства индивидуальной̆ защиты, которые, по словам врачей̆, были им жизненно необходимы. Они также оказали врачам материальную помощь и раздали продуктовые наборы.
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Рушан Аббясов
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРеспублика ДагестанЦумадинский районХасавюртХасавюртовский районОбщество
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