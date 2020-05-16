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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:40
https://ria.ru/20200516/1571554695.html
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543571_247:607:2808:2048_1036x0_80_0_0_5806b6a1a7c80ae54a76165b18044efd.jpg
РИА Новости

Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом

16:56 16.05.2020 (обновлено: 19:40 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус рассказал, можно ли повторно заразиться коронавирусом и ответил на вопрос о сроках сохранения иммунитета. Об этом он сообщил "Российской газете".
Ученый отметил, что у его коллег нет полной уверенности в невозможности повторного заражения коронавирусом.
"Сама наука всегда подразумевает сомнения, и они движут нашей наукой", — пояснил специалист.
Комментируя сообщения СМИ о различных случаях повторного заражения, Мазус заявил, что они были позднее опровергнуты.
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"По этим людям были сделаны дополнительные, очень серьезные исследования и выяснилось, что это были ошибки тестирования", — рассказал врач.
Он добавил, что у врачей пока нет данных о возможности рецидива у переболевших COVID-19.
Мазус обратил внимание, что у SARS-CoV-2 есть родственные вирусы, например MERS.
"И все данные, которые есть у нас сейчас, позволяют утверждать, что иммунитет сохраняется", — добавил профессор.
При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу.
"Я думаю, что это будет достаточно стойкий иммунитет в течение не менее года", — заключил Мазус.
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Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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