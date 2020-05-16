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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:54
https://ria.ru/20200516/1571553522.html
Кения закроет границы с Танзанией и Сомали из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40802/03/408020378_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_1af313cbae2f8640b4795a1aaeb46bef.jpg
РИА Новости

Кения закроет границы с Танзанией и Сомали из-за коронавируса

16:24 16.05.2020 (обновлено: 22:54 16.05.2020)
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© flickr.com/NinaraЦентр Найроби
Центр Найроби
© flickr.com/Ninara
Центр Найроби. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата для сдерживания вспышки коронавируса в стране распорядился закрыть границы с Сомали и Танзанией в полночь субботы, исключение сделано для грузового транспорта.
Президент в ходе обращения к нации объяснил, что в Кении за последнюю неделю специалисты зафиксировали увеличение числа "завезенных" случаев коронавируса, 43 было завезено из соседних Танзании и Сомали.
"Прекратится передвижение людей и пассажиров на автомобилях и других транспортных средствах на территорию Республики Кения и обратно через кенийско-танзанийскую границу, за исключением грузовых машин, начиная с полуночи субботы, 16 мая... Также прекратится передвижение... на территорию Республики Кения через сомалийско-кенийскую границу, за исключением грузовых машин, также начиная с полуночи сегодня", - заявил президент в ходе обращения к нации. Трансляцию вел телеканал Citizen TV Kenya.
Кениата подчеркнул, что водители грузовиков будут обязательно проходить тестирование на COVID-19 - их допустят в страну только в том случае, если результат теста окажется отрицательным. При этом канал отметил, что границы будут закрыты в течение месяца.
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Также кенийский лидер заявил, что действие по всей территории страны комендантского часа "от заката до рассвета" (от 19.00 до 05.00) продлевается еще на 21 день, до 6 июня. На этот же период Кениата продлил запрет на въезд и выезд для четырех регионов Кении, включая столицу Найроби.
Президент также объявил, что в Кении за все время зафиксировано 830 случаев заражения коронавирусом нового типа, 50 человек скончались, 301 заболевший выздоровел и выписался из больниц.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Ухуру КениатаНайроби (город)СомалиТанзанияКенияВ мире
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