Кения закроет границы с Танзанией и Сомали из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Президент Кении Ухуру Кениата для сдерживания вспышки коронавируса в стране распорядился закрыть границы с Сомали Танзанией в полночь субботы, исключение сделано для грузового транспорта.

Президент в ходе обращения к нации объяснил, что в Кении за последнюю неделю специалисты зафиксировали увеличение числа "завезенных" случаев коронавируса, 43 было завезено из соседних Танзании и Сомали.

"Прекратится передвижение людей и пассажиров на автомобилях и других транспортных средствах на территорию Республики Кения и обратно через кенийско-танзанийскую границу, за исключением грузовых машин, начиная с полуночи субботы, 16 мая... Также прекратится передвижение... на территорию Республики Кения через сомалийско-кенийскую границу, за исключением грузовых машин, также начиная с полуночи сегодня", - заявил президент в ходе обращения к нации. Трансляцию вел телеканал Citizen TV Kenya

Кениата подчеркнул, что водители грузовиков будут обязательно проходить тестирование на COVID-19 - их допустят в страну только в том случае, если результат теста окажется отрицательным. При этом канал отметил, что границы будут закрыты в течение месяца.

Также кенийский лидер заявил, что действие по всей территории страны комендантского часа "от заката до рассвета" (от 19.00 до 05.00) продлевается еще на 21 день, до 6 июня. На этот же период Кениата продлил запрет на въезд и выезд для четырех регионов Кении, включая столицу Найроби

Президент также объявил, что в Кении за все время зафиксировано 830 случаев заражения коронавирусом нового типа, 50 человек скончались, 301 заболевший выздоровел и выписался из больниц.