СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Проверки организованы по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Основанием для них стали публикации СМИ о том, что выплаты в полном объеме не получили работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме, водители и фельдшеры скорой межрайонной больницы и клинической станции в Рязани. Сообщалось также о нарушениях прав медицинских работников во Владимирской области — в Александровской районной больнице, клиниках в Карабаново и Струнино.
Выплаты медикам
В начале апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.
На это из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
Апрельские выплаты медики должны были получить до 15 мая, однако многие жаловались на то, что полностью им деньги не выплатили. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил губернаторам, что это их личная ответственность.
Премьер-министр Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные выплаты в кратчайшие сроки.
Эти выплаты должны рассчитываться без привязки ко времени, исходя из самого факта работы с зараженными коронавирусом, следует из постановления правительства. Они также распространяются на водителей скорой помощи из транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
О проблемах с выплатами врачи могут теперь сообщать через портал госуслуг — там появилась специальная форма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.