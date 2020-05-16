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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:55
https://ria.ru/20200516/1571552589.html
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

16:02 16.05.2020 (обновлено: 17:55 16.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Проверки организованы по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Основанием для них стали публикации СМИ о том, что выплаты в полном объеме не получили работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме, водители и фельдшеры скорой межрайонной больницы и клинической станции в Рязани. Сообщалось также о нарушениях прав медицинских работников во Владимирской области — в Александровской районной больнице, клиниках в Карабаново и Струнино.
Поводом для проверок стали и видеообращения сотрудников скорой из Иркутска и Армавира, а также непосредственные обращения медиков в следственные органы.
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Выплаты медикам

В начале апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.
На это из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
Апрельские выплаты медики должны были получить до 15 мая, однако многие жаловались на то, что полностью им деньги не выплатили. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил губернаторам, что это их личная ответственность.
Премьер-министр Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные выплаты в кратчайшие сроки.
Эти выплаты должны рассчитываться без привязки ко времени, исходя из самого факта работы с зараженными коронавирусом, следует из постановления правительства. Они также распространяются на водителей скорой помощи из транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
О проблемах с выплатами врачи могут теперь сообщать через портал госуслуг — там появилась специальная форма.
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