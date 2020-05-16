СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

Выплаты медикам

На это из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

Апрельские выплаты медики должны были получить до 15 мая, однако многие жаловались на то, что полностью им деньги не выплатили. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил губернаторам, что это их личная ответственность.