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Культура
2020-05-16T15:21
https://ria.ru/20200516/1571551049.html
В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев
https://cdn24.img.ria.ru/images/156097/45/1560974509_0:292:3072:2020_1036x0_80_0_0_aeadc354c9d374b722b415db2a126ae4.jpg
РИА Новости

В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев

15:21 16.05.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Штаб-квартира ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. ЮНЕСКО не может прокомментировать введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"К сожалению, я не могу ответить на ваш запрос ... Прошу принять вас к сведению необходимость Организаций ООН в соблюдении сдержанности и беспристрастности в отношении своих стран-членов", - сказал собеседник агентства.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
15 мая, 22:29Культура
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке значатся Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова и другие учреждения.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 12:32
Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
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КультураРоссияГосударственный ЭрмитажГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваРусское географическое обществоЮНЕСКОООНУкраина
Популярные комментарии
Лучше бы спросили, что ЮНЕСКО вообще может.
16 мая, 15:33
ААлексей
1910002
идиотизм трудно комментировать)
16 мая, 15:37
О Ольга Занкова
1640000
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