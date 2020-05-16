В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев

"К сожалению, я не могу ответить на ваш запрос ... Прошу принять вас к сведению необходимость Организаций ООН в соблюдении сдержанности и беспристрастности в отношении своих стран-членов", - сказал собеседник агентства.
15 мая, 22:29КультураМГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке значатся Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова и другие учреждения.