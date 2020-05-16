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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:40
https://ria.ru/20200516/1571550617.html
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541942_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9149138f5451a10c2158239e7d92be63.jpg
РИА Новости

Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России

15:07 16.05.2020 (обновлено: 15:40 16.05.2020)
14937
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
"Этот вирус пришел надолго и всерьез", — сказал он.
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С Гинцбургом согласилась и главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Однако, подчеркнула она, говорить о новой волне COVID-19 преждевременно.
"Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать", — считает Лысенко.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМарьяна ЛысенкоКоронавирус в РоссииРоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
То, что сказали врачи, написано в учебниках эпидемиологии. Конечно, осенью придёт вторая волна, и если ученые, клиницисты не воспользуются летней передышкой и не завершат создание вакцины и новых лекарств, то следующая волна убьёт гораздо больше народа - хотя бы потому, что начнётся не с января, а с октября. Работайте быстрее, у вас 3-4 месяца, чтобы спасти человечество!
16 мая, 15:14
Руслан Тлеуж
610004
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