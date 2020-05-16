Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

"Этот вирус пришел надолго и всерьез", — сказал он.

С Гинцбургом согласилась и главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко . Однако, подчеркнула она, говорить о новой волне COVID-19 преждевременно.

"Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать", — считает Лысенко.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.