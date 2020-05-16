Космонавт Юрчихин рассказал об ощущениях при старте ракеты

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Один из самых опытных российских космонавтов Один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин рассказал, что атмосфера и быт Международной космической станции меняют предпочтения человека в физических упражнениях.

По словам космонавта, на Земле он очень любил футбол и в детстве даже больше хотел стать футболистом, чем космонавтом. Но со временем будущий космонавт "набегался" и стал предпочитать велосипед, а бег на длинные дистанции не любил из-за его монотонности.

"В космосе все в точности до наоборот", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".

При этом Юрчихин пояснил, что на орбите физически упражнения обязательны, а во время занятий на беговой дорожке можно "поставить фильм перед собой, надеть наушники", и может быть, даже досмотреть его до конца.

Космонавт также рассказал, что при старте ракеты испытывает страх, сравнимый с тем, который возникал у него в детстве при выходе на футбольное поле или когда его назначали бить пенальти.

"Не боится только дурак, а вот не дать возможности перейти страху в панику - этому учат и жизнь, и примеры родных и близких, и на специальных тренировках в Центре подготовки космонавтов", - рассказал Юрчихин.