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Хочу стать космонавтом
2020-05-16T15:03
https://ria.ru/20200516/1571550413.html
Космонавт Юрчихин рассказал об ощущениях при старте ракеты
https://cdn25.img.ria.ru/images/155176/43/1551764348_24:0:2846:1588_1036x0_80_0_0_29d9a3d7fc9a83754dd143c6b3b1cf30.jpg
РИА Новости

Космонавт Юрчихин рассказал об ощущениях при старте ракеты

15:03 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин рассказал, что атмосфера и быт Международной космической станции меняют предпочтения человека в физических упражнениях.
По словам космонавта, на Земле он очень любил футбол и в детстве даже больше хотел стать футболистом, чем космонавтом. Но со временем будущий космонавт "набегался" и стал предпочитать велосипед, а бег на длинные дистанции не любил из-за его монотонности.
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"В космосе все в точности до наоборот", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".
При этом Юрчихин пояснил, что на орбите физически упражнения обязательны, а во время занятий на беговой дорожке можно "поставить фильм перед собой, надеть наушники", и может быть, даже досмотреть его до конца.
Космонавт также рассказал, что при старте ракеты испытывает страх, сравнимый с тем, который возникал у него в детстве при выходе на футбольное поле или когда его назначали бить пенальти.
"Не боится только дурак, а вот не дать возможности перейти страху в панику - этому учат и жизнь, и примеры родных и близких, и на специальных тренировках в Центре подготовки космонавтов", - рассказал Юрчихин.
Федор Юрчихин совершил 5 космических полетов суммарной продолжительностью около 673 суток и 9 выходов в открытый космос суммарной длительностью 59,5 часов.
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Хочу стать космонавтомФедор ЮрчихинМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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