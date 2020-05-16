В Дагестане организовали палатки и питание для граждан Азербайджана

"В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы", - говорится в сообщении.