Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:55
https://ria.ru/20200516/1571550241.html
В Дагестане организовали палатки и питание для граждан Азербайджана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_b4a833e42e0c7742bc88dc8550693549.jpg
РИА Новости

В Дагестане организовали палатки и питание для граждан Азербайджана

14:55 16.05.2020
782
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Махачкала. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС развернули в Дагестане пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые в данный момент не могут опасть на территорию своей страны из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы", - говорится в сообщении.
Махачкала
10 мая, 11:02Распространение нового коронавируса
В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
По данным МЧС, в пункте временного размещения развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Там же организованы пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе центральной районной больницы Дербентского района.
В МЧС напомнили, что решение о развертывания пункта временного размещения было принято на основании обращения главы Дагестана Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1101204
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ВасильевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дербентский районАзербайджанОбщество
Рекомендуем
Махачкала
Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Самолет Airbus A320
Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс
Плов с изюмом
ДУМ РФ организует многотысячную трапезу на Ураза-байрам в Дагестане
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Алиевым
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Город Ярославль и река Волга
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
Крик Эдварда Мунка
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
Штаб-квартира ЮНЕСКО
В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Сотрудник полиции
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Джасинда Ардерн
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния