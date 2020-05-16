Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:13
https://ria.ru/20200516/1571549986.html
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959423_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_9465a120ed608f18e8f2872e16941b6e.jpg
РИА Новости

Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности

14:49 16.05.2020 (обновлено: 15:13 16.05.2020)
1549
© РИА Новости / Елена ШестернинаОткрывшееся для работы на вынос кафе в Мадриде
Открывшееся для работы на вынос кафе в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Открывшееся для работы на вынос кафе в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 16 мая – РИА Новости. Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
Это будет уже пятое продление режима повышенной готовности, который был введен правительством 14 марта. Для каждой пролонгации необходимо согласие конгресса депутатов. В последний раз режим повышенной готовности был продлен до 24 мая.
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Вчера, 13:17Распространение нового коронавируса
В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
"Правительство Испании запросит конгресс депутатов о новом продлении режима повышенной готовности, который будет иметь другие характеристики по сравнению с другими (продлениями), поскольку ситуация в Испании изменилась. Для начала - это должен быть последний (этап) режима повышенной готовности, и (он должен) длиться до конца деэскалации. Мы запросим конгресс депутатов, чтобы вместо 15 дней продолжительность была около одного месяца", - заявил Санчес на пресс-конференции.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Общее число жертв с начала эпидемии в Испании и по 16 мая составило 27,5 тысячи, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии. При помощи тестов ПЦР было выявлено более 230 тысяч случаев заболевания (четвертое место в мире после США, России и Великобритании). Выздоровели 146 446 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
111002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПедро СанчесИталияСШАКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
Рекомендуем
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
Автомобиль полиции в Париже
В Париже полиция прибывает к месту, где ожидается акция "желтых жилетов"
Аэропорт Бергамо
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 321
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Автомобили полиции в Германии
В центре Берлина проходит около 20 акций протеста против карантина
Джасинда Ардерн
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Власти Франции рассказали, как будет восстанавливаться туризм
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии считает снятие ограничений по COVID-19 просчитанным риском
Отдыхающие в одном из парков Милана
Театры и кино в Италии откроются с 15 июня
Самолет Airbus A320
Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 96
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния