В Пензенской области еще 56 человек заразились коронавирусом

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 56 новых зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 1 тысячу человек, сообщила в субботу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 15 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 736.
"Оперативная ситуация на 16 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1041. Новых выявленных - 56. Трое детей - 14, 15 и 6 лет. Остальные пациенты от 19 до 88 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, 30 новых случаев зарегистрировали в Пензе, восемь - в Земетчинском, по три - в Каменском и Наровчатском, по два - в Нижнеломовском, Пензенском и Кузнецком, по одному - в Мокшанском, Иссинском, Бессоновском и Сердобском районах области и в ЗАТО город Заречный. Еще одним новым заболевшим стал житель Краснодарского края.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.