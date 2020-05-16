В Пензенской области еще 56 человек заразились коронавирусом

"Оперативная ситуация на 16 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1041. Новых выявленных - 56. Трое детей - 14, 15 и 6 лет. Остальные пациенты от 19 до 88 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.