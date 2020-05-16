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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:48
https://ria.ru/20200516/1571549903.html
В Пензенской области еще 56 человек заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Пензенской области еще 56 человек заразились коронавирусом

14:48 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 56 новых зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 1 тысячу человек, сообщила в субботу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 15 мая в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 736.
"Оперативная ситуация на 16 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1041. Новых выявленных - 56. Трое детей - 14, 15 и 6 лет. Остальные пациенты от 19 до 88 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, 30 новых случаев зарегистрировали в Пензе, восемь - в Земетчинском, по три - в Каменском и Наровчатском, по два - в Нижнеломовском, Пензенском и Кузнецком, по одному - в Мокшанском, Иссинском, Бессоновском и Сердобском районах области и в ЗАТО город Заречный. Еще одним новым заболевшим стал житель Краснодарского края.
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Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыПензенская областьОбщество
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