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2020-05-16T23:01
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Вывозной рейс из Кипра приземлился в Петербурге
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РИА Новости

Вывозной рейс из Кипра приземлился в Петербурге

14:33 16.05.2020 (обновлено: 23:01 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для россиян из Кипра, который вылетел из Ларнаки, приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Согласно онлайн-табло прилетов международного аэропорта, самолет прилетел в Петербург в 14:16.
По информации правительства города, на рейс были зарегистрированы 36 жителей Петербурга и Ленобласти, а также несколько человек, проживающих в других регионах.
В Пулково путешественников встречают по стандартной для вывозных рейсов схеме: дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и организованный развоз петербуржцев и жителей области к месту проживания. Всем выдадут официальное предписание о необходимости провести в изоляции 14 дней. За ее соблюдением будут следить медики и полицейские. Жители других регионов проведут дни самоизоляции в одном из пансионатов Курортного района. Сейчас там на обсервации находится 173 человека.
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"Будет организована развозка пассажиров к месту жительства или месту пребывания в период самоизоляции. Автобусы двигаются в сопровождении экипажей ГИБДД", - сообщили в Смольном.
С начала введения ограничений на пересечение государственной границы Петербург принял порядка 30 специально организованных вывозных рейсов, на которых было зарегистрировано более двух тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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