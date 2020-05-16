Вывозной рейс из Кипра приземлился в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для россиян из Вывозной рейс для россиян из Кипра , который вылетел из Ларнаки , приземлился в петербургском аэропорту Пулково

Согласно онлайн-табло прилетов международного аэропорта, самолет прилетел в Петербург в 14:16.

По информации правительства города, на рейс были зарегистрированы 36 жителей Петербурга и Ленобласти, а также несколько человек, проживающих в других регионах.

В Пулково путешественников встречают по стандартной для вывозных рейсов схеме: дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и организованный развоз петербуржцев и жителей области к месту проживания. Всем выдадут официальное предписание о необходимости провести в изоляции 14 дней. За ее соблюдением будут следить медики и полицейские. Жители других регионов проведут дни самоизоляции в одном из пансионатов Курортного района . Сейчас там на обсервации находится 173 человека.

"Будет организована развозка пассажиров к месту жительства или месту пребывания в период самоизоляции. Автобусы двигаются в сопровождении экипажей ГИБДД", - сообщили в Смольном.

С начала введения ограничений на пересечение государственной границы Петербург принял порядка 30 специально организованных вывозных рейсов, на которых было зарегистрировано более двух тысяч человек.