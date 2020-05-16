Вывозной рейс из Ташкента с 46 россиянами прибыл в Ростов-на-Дону

"Самолет Ташкент – Ростов-на-Дону с 46 россиянами на борту приземлился", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Ташкент на нем вылетят 260 граждан Узбекистана.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта также прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.