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2020-05-16T14:21
https://ria.ru/20200516/1571548496.html
Вывозной рейс из Ташкента с 46 россиянами прибыл в Ростов-на-Дону
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РИА Новости

Вывозной рейс из Ташкента с 46 россиянами прибыл в Ростов-на-Дону

14:21 16.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Узбекских авиалиний" в субботу прибыл из Ташкента в Ростов-на-Дону, где высадит 46 россиян и заберет граждан Узбекистана на родину, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
Ранее посольство РФ в Узбекистане сообщило, что рейсом UZB 3647 Ташкент - Ростов-на-Дону 16 мая смогут вылететь жители девяти российских регионов - Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Севастополь, Краснодарского и Ставропольского краев.
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"Самолет Ташкент – Ростов-на-Дону с 46 россиянами на борту приземлился", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в Ташкент на нем вылетят 260 граждан Узбекистана.
На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. По данным министерства транспорта страны, в мае будет организовано 12 чартерных авиарейсов, в том числе семь в Россию, для вывоза соотечественников.
Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тысяч граждан республики, находящихся в РФ, подали онлайн-заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта также прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевМоскваТашкентРостов-на-ДонуРеспублика АдыгеяОбщество
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