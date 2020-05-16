Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

По его словам, то, что единый рынок газа должен быть, в рамках ЕАЭС зафиксировано, но пока не согласован вопрос, по каким принципам этот рынок должен действовать. Премьер выразил надежду на то, что на заседании глав государств ЕАЭС 19 мая этот стратегический пункт будет согласован и странам останется работать дальше, развивать объединение, углублять торгово-экономические связи.