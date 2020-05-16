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2020-05-16T21:23
https://ria.ru/20200516/1571546406.html
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
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РИА Новости

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

13:22 16.05.2020 (обновлено: 21:23 16.05.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В рамках Евразийского экономического союза согласована стратегия развития, и в рамках этой стратегии у нас, похоже, есть консенсус, за исключением одного пункта — это вопрос формирования единого рынка газа. В ЕАЭС нет существенных проблем, единственная проблема — согласование принципов общего рынка газа", — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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По его словам, то, что единый рынок газа должен быть, в рамках ЕАЭС зафиксировано, но пока не согласован вопрос, по каким принципам этот рынок должен действовать. Премьер выразил надежду на то, что на заседании глав государств ЕАЭС 19 мая этот стратегический пункт будет согласован и странам останется работать дальше, развивать объединение, углублять торгово-экономические связи.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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РоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзБелоруссияКиргизияАрменияКазахстанЭкономика
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