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2020-05-16T23:03
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Миронов призвал обязать перевозчиков возвращать деньги за авиабилеты
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РИА Новости

Миронов призвал обязать перевозчиков возвращать деньги за авиабилеты

13:09 16.05.2020 (обновлено: 23:03 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтойка регистрации международных рейсов
Стойка регистрации международных рейсов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стойка регистрации международных рейсов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возврат денег за неиспользованные авиабилеты должен быть не правом, а обязанностью авиаперевозчиков, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя принятый Госдумой в первом чтении проект закона о дополнительных полномочиях правительства, сообщает пресс-служба СР.
Согласно документу, в чрезвычайных условиях правительство может устанавливать особенности исполнения договоров воздушной перевозки. Это предполагает право перевозчика отказаться от исполнения договора и вернуть пассажиру уплаченные деньги. Порядок и сроки урегулирования таких ситуаций определяются правительством, поясняет пресс-служба СР.
"От массовой отмены рейсов страдают и авиакомпании, и пассажиры. Правительство только что решило поддержать авиакомпании многомиллиардной субсидией. Это правильно. Но, получая помощь от государства, коммерческие перевозчики должны прежде всего подумать о гражданах и вернуть им деньги за неиспользованные билеты. Это должно быть обязанностью, а не правом. Мы обратим на это внимание при дальнейшем рассмотрении законопроекта", - цитирует пресс-служба слова Миронова.
Председатель СР подчеркнул, что, по его мнению, у пассажиров должен быть выбор, в какой именно форме получать компенсацию: деньгами или возможностью совершить перелет в другое время.
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"Авиакомпании не должны навязывать гражданам свои условия, и это тоже необходимо учесть при подготовке конкретных правительственных решений", – отметил Миронов.
Лидер СР уточнил, что в условиях пандемии у правительства должны быть полномочия "корректировать отраслевые нормативные акты исходя из складывающейся обстановки", поэтому законопроект был поддержан, но при этом права и интересы граждан всегда должны оставаться в приоритете.
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