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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:15
https://ria.ru/20200516/1571545971.html
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

13:07 16.05.2020 (обновлено: 13:15 16.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 2 тысяч москвичей уже сдали тест на антитела к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2 тысяч москвичей", - сообщили в штабе.
Отмечается, что участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы.
"При этом сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции", - добавили в штабе.
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По данным штаба, ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы.
Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови - запись доступна в течение 3 дней.
Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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