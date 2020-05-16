Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 2 тысяч москвичей уже сдали тест на антитела к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Около 2 тысяч москвичей уже сдали тест на антитела к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

"В Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2 тысяч москвичей", - сообщили в штабе.

Отмечается, что участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы.

"При этом сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции", - добавили в штабе.

По данным штаба, ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы.

Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови - запись доступна в течение 3 дней.

Пункты забора крови для анализа на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи.