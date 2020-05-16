Жителям Москвы выдали пять тысяч смартфонов с "Социальным мониторингом"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 5 тысяч смартфонов с приложением "Социальный мониторинг" было выдано в Москве, но практика показала, что люди предпочитают пользоваться своим телефоном, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"У нас изначально было выдано около 5 тысяч телефонов для такой процедуры, но, как показала практика, люди предпочитают все-таки установить приложение на свой телефон, к которому привыкли", - сообщил Лысенко.
Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.