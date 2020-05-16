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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:00
https://ria.ru/20200516/1571543193.html
Эдуард Лысенко: ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"
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РИА Новости

Эдуард Лысенко: ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"

13:00 16.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости рассказал, сколько людей с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, находящихся на домашнем лечении, пользуются приложением "Социальный мониторинг", сколько выявлено нарушителей режима самоизоляции и почему так важно соблюдать карантинные требования.Он также объяснил принципы работы приложения и рассказал, как обеспечивается безопасность личных данных.
— Сколько людей сейчас пользуется приложением "Социальный мониторинг"?
— На текущий момент приложением пользуются порядка 10 тысяч человек. Но каждый день, к сожалению, цифра меняется: количество тех, кому необходимо установить приложение, пока растет. Это связано с тем, что "Социальный мониторинг" предназначен не только для пациентов с подтвержденным COVID-19, но и для жителей с ОРВИ, а также горожан, контактировавших с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. Постепенно люди привыкают к приложению и понимают, что ничего сложного и опасного в нем нет. Более того, это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом. К слову сказать, мы все внутри тоже являемся тестировщиками этого приложения. В том числе оно стоит у меня на телефоне.
— Эффективно ли мониторит приложение нахождение человека на самоизоляции? Или были случаи, что человек ушел незамеченным? Можно ли как-то обмануть систему?
— С помощью приложения и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях.
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— Пользователи приложения жаловались на то, что приложение быстро сажает телефон, из-за чего он отключается и человек пропускает время, чтобы прислать отчет. Другие же говорили, что уведомления и push-уведомления приходят без звука, из-за чего они пропустили отчет и получили штраф. Поступали ли к вам такие вопросы и как удалось их решить? Почему происходят такие ошибки?
— Поскольку приложение новое, то оно у некоторых пользователей вызывает тревогу: кажется, что телефон ведет себя по-другому. Мы стараемся это всем объяснять, на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем. У нас также в круглосуточном режиме работает кол-центр, телефон +7 (495) 870-72-96, куда можно обратиться, и операторы помогут разобраться с проблемой. Каждое обращение, поступившее на эту горячую линию, рассматриваются в индивидуальном порядке.
— Были жалобы, что приложение запрашивало подтверждение ночью, когда человек спал. Естественно, людям выписывали штрафы. Много ли таких жалоб поступало к вам?
— Так действительно было до 28 апреля. С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей. Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию. Кроме того, порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы.
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— Правильно ли я поняла, что запрос фото происходит не в определенные интервалы, а рандомно?
— Да, совершенно, верно. Приложение работает так.
— А сколько всего было выписано штрафов из-за технической ошибки приложения?
— У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. И даже ночные штрафы — это тоже не ошибка: это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин. В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение. Более того, мы дополнительно напоминаем об этом в смс-сообщениях. Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия.
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— Сколько это приложение должно быть установлено на телефоне?
— Человек, к которому приезжает врач или скорая помощь, подписывает согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача. С той даты, которая указана в документах, начинается отсчет обязательного пребывания дома. Потом могут быть дополнительные визиты врача, в ходе которых дата может сдвигаться: все зависит от клинической картины. Приложение заканчивает свою работу по истечении обязательного срока карантина или полного выздоровления пациента. После этого человек имеет право удалить приложение с телефона.
— Вы говорили ранее, что это приложение доступно пока на Android, сейчас можно ли его установить на другие операционные системы?
— У нас приложение разработано и для Android, и для iOS. Оно доступно в соответствующем магазине приложений этих производителей.
— Это приложение совместная разработка с Apple?
— Нет, приложение разрабатывал департамент информационных технологий города Москвы. Компании Apple и Google при публикации такого рода приложений в своем магазине проводят обязательную экспертизу кода и функциональности приложения.
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— При разработке приложения насколько учитывался опыт зарубежных стран и какой?
— В основном мы взяли опыт Сингапура, Кореи, Японии, Польши и ряда других европейских стран. Но у нас упрощенный функционал – это скорее элемент самодисциплины для изолирующихся.
— Также вы говорили, что людям на изоляции будут выдавать телефоны. Сколько их выдано? Хватает ли их для всех изолированных?
— У нас изначально было выдано около пяти тысяч телефонов для такой процедуры, но, как показала практика, люди предпочитают все-таки установить приложение на свой телефон, к которому привыкли.
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— Насколько защищены данные пользователя? Возможна ли утечка личных данных? Были ли такие случаи?
— Случаев таких не было, и я уверен, что не будет. Мы при разработке приложения руководствовались всеми необходимыми требованиями регуляторов, а также привлекали несколько компаний-лидеров в сфере информационной безопасности, как во время разработки, так и тестирования на возможность взлома. Мы очень серьезно относимся к обеспечению информационной безопасности. Кроме того, все ИТ-проекты, направленные на борьбу с распространением коронавируса, создаются на базе электронной инфраструктуры правительства Москвы. Она проверена годами, мы четко соблюдаем все указания и требования регуляторов.
— Могут ли как-то еще использовать после пандемии эту систему?
— На данном этапе, мне кажется, преждевременно говорить о перспективах этого приложения после пандемии. Конечно, на данный момент никаких планов нет и быть не может, кроме одного — целевого использования приложения для того, чтобы максимально остановить распространение коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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