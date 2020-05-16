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2020-05-16T13:04
https://ria.ru/20200516/1571545014.html
Лысенко: говорить о перспективах "Соцмониторинга" после пандемии рано
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РИА Новости

Лысенко: говорить о перспективах "Соцмониторинга" после пандемии рано

12:43 16.05.2020 (обновлено: 13:04 16.05.2020)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Говорить о перспективах развития приложения "Социальный мониторинг" после пандемии преждевременно, считает руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"На данном этапе, мне кажется, преждевременно говорить о перспективах этого приложения после пандемии. Конечно, на данный момент никаких планов нет и быть не может, кроме одного - целевого использования приложения", - заявил Лысенко в интервью РИА Новости.
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Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.
Читайте полный текст интервью с Эдуардом Лысенко >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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