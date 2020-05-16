Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины

"Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев", — сказала она.

Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".