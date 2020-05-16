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2020-05-16T13:44
https://ria.ru/20200516/1571544271.html
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
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РИА Новости

Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины

12:28 16.05.2020 (обновлено: 13:44 16.05.2020)
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины. Об этом она заявила в эфире львовского телеканала НТА.
Ницой поддержала решение киевских властей продлить санкции против российских сайтов и соцсетей. По ее словам, это поможет избежать влияния со стороны России.
Львов, Украина
3 мая, 01:24
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
"Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев", — сказала она.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ввел ограничительные меры в отношении образовательных и культурных учреждений — Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Государственного Эрмитажа и многих других.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
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Лариса НицойСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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16 мая, 12:33
Александр И
4900000
Почему-то при этом никто их не считает тоталитарными,а самыми демократическими. У нас практически ничего не заблокировано (а стоило бы!), но при этом аж "диктатура","режым" и "несвобода"
16 мая, 12:37
Von Stirliz
4711000
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