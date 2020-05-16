Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины. Об этом она заявила в эфире львовского телеканала НТА.
Ницой поддержала решение киевских властей продлить санкции против российских сайтов и соцсетей. По ее словам, это поможет избежать влияния со стороны России.
"Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев", — сказала она.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ввел ограничительные меры в отношении образовательных и культурных учреждений — Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Государственного Эрмитажа и многих других.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".