Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Утечки личных данных из приложения "Социальный мониторинг" зафиксировано не было и не будет, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Случаев таких (утечки данных) не было, и, я уверен, что не будет. Мы при разработке приложения руководствовались всеми необходимыми требованиями регуляторов, а также привлекали несколько компаний-лидеров в сфере информационной безопасности, как во время разработки, так и тестирования, на возможность взлома", - сообщил Лысенко.