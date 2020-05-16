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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:21
https://ria.ru/20200516/1571544016.html
В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570389711_0:0:3109:1749_1036x0_80_0_0_d19d8d65dbc7e842fe96d72f4de91e1c.jpg
РИА Новости

В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси

12:21 16.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрдинатор в ВолгГМУ в Волгограде
Ординатор в ВолгГМУ в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ординатор в ВолгГМУ в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Маршрутные такси возобновят работу на нескольких направлениях в Волгограде с 18 мая, сообщает в субботу пресс-служба мэрии города.
В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 31 мая, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия, с 1 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Волгограде и Волжском, а также между районами области и Волгоградом. В городах работают только специальные утренние и вечерние рейсы для доставки работников предприятий, которые продолжают работать в условиях режима самоизоляции.
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С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 20 мая, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начнут работать непродовольственные магазины, косметические салоны, стоматологии, но при этом в регионе вводится "масочный режим".
"В связи с увеличением количества работающих организаций и постепенным снятием для жителей региона ограничительных мер... в Волгограде принято решение о возобновлении с 18 мая ряда вспомогательных маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что возобновляется работа восьми маршрутов, которые должны связать отдаленные районы города с основными магистралями, при этом коммерческие компании, осуществляющим перевозку пассажиров, должны выполнять дезинфекцию машин, а водители маршруток носить маски.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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