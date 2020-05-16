В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси

С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 20 мая, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начнут работать непродовольственные магазины, косметические салоны, стоматологии, но при этом в регионе вводится "масочный режим".