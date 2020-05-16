Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Приложение "Социальный мониторинг" можно удалить после того, как истек срок обязательного карантина, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Приложение заканчивает свою работу по истечении обязательного срока карантина или полного выздоровления пациента. После этого человек имеет право удалить приложение с телефона", - рассказал Лысенко.

Он отметил, что сроки окончания могут сдвигаться, так как у каждого пациента своя клиническая картина течения болезни.

Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19 , выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.