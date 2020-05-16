Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-16T12:16
https://ria.ru/20200516/1571543800.html
В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/148555/51/1485555148_0:77:3072:1805_1036x0_80_0_0_dbb7c20945ce905011c5ad886bce591c.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев

12:16 16.05.2020
45
© РИА Новости / NewsTeam/Тимур Абдуллаев / Перейти в фотобанкГорожане во время уборке на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо
Горожане во время уборке на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо
© РИА Новости / NewsTeam/Тимур Абдуллаев
Перейти в фотобанк
Горожане во время уборке на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 70 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, из Иордании вывод беженцев не проводился, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику и с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 72 беженца (женщин – 22, детей – 37). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Патруль российской военной полиции в Сирии
Вчера, 16:36Война в Сирии
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 26 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
13 мая, 06:12Война в Сирии
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
100001
Обсудить 0
Война в СирииИракСирияИорданияВ мире
Рекомендуем
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Врач скорой медицинской помощи
Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
Мечеть в Маскате
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
Смартфон
Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
Врач в больнице
В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
Смартфон
Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
Смартфон
В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Ординатор в ВолгГМУ в Волгограде
В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
Паспорта РФ
Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
12:39Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Лента новостейМолния