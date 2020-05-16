В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти аннулируют порядка 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые пришли ночью за то, что человек не сделал фото в приложении "Социальный мониторинг, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы", - сообщил Лысенко.

Руководитель департамента отметил, что, действительно, такие уведомления были до 28 апреля.

" С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей. Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию", - добавил он.

Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.