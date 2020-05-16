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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:00
https://ria.ru/20200516/1571543080.html
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766774_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_83e01ed0da55f71003db6f6b0e88d083.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч

12:00 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция в Санкт-Петербурге
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 10 тысяч, при этом выздоровели 2109 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 525 новых случаев.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 10 011 случаев заражения COVID-19. Умерло 80 человек. Выздоровело 2109 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13 827 человек. На карантине находится 3717 человек, из них 174 - в обсерваторе, 938 - на самоизоляции, 2605 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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