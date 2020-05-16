Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 10 тысяч, при этом выздоровели 2109 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 525 новых случаев.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 10 011 случаев заражения COVID-19. Умерло 80 человек. Выздоровело 2109 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13 827 человек. На карантине находится 3717 человек, из них 174 - в обсерваторе, 938 - на самоизоляции, 2605 - контактные.