Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Люди, которые должны соблюдать режим самоизоляции в связи с COVID-19, вместо того, чтобы обманывать приложение для мониторинга их местонахождения, должны подумать об окружающих, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
"Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих - соседях, знакомых, других жителях", - заявил Лысенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.