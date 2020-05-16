В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"С помощью приложения и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан", - сообщил Лысенко.