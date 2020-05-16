Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"

Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.

"На текущий момент приложением пользуются порядка 10 тысяч человек. Но каждый день, к сожалению, цифра меняется: количество тех, кому необходимо установить приложение, пока растет. Это связано с тем, что "Социальный мониторинг" предназначен не только для пациентов с подтвержденным COVID-19, но и для жителей с ОРВИ, а также горожан, контактировавших с ними", - сообщил Лысенко.