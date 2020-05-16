Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Помимо граждан РФ, разрешение действительно для граждан Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркмении, Молдавии, Киргизии, Германии, Великобритании, Нидерландов и других.
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля, и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.