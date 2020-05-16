Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:43
https://ria.ru/20200516/1571542143.html
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b252d5b8a3e71d208083e7f52e7caa2c.jpg
РИА Новости

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

11:40 16.05.2020 (обновлено: 11:43 16.05.2020)
597
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürТурция
Турция
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
Турция. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Гражданам 31 страны, в том числе РФ, с 20 мая будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях, решение принято правительством республики в рамках мер по упрощению карантина по коронавирусу, передает агентство Anadolu.
Помимо граждан РФ, разрешение действительно для граждан Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркмении, Молдавии, Киргизии, Германии, Великобритании, Нидерландов и других.
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Вчера, 19:18Распространение нового коронавируса
В Турции число случаев коронавируса возросло на 1,7 тысячи
Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля, и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
640004
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТурцияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
Греческих эпидемиологов попросили изучить возможность открытия ресторанов
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали
Мужчина со смартфоном
Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Смартфон
Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус
Лариса Ницой
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
Страны мира. Италия
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Американские флаги в Вашингтоне
США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
12:39Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Лента новостейМолния