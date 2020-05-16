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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:50
https://ria.ru/20200516/1571539841.html
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 246
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901680_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_b4f248df2c8168b9b9f6f1fbecb428a0.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 246

10:50 16.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 17 человек, до 246, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 229 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 246. На лечении 205 пациентов. Выписаны 36 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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