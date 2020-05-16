Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 246

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 17 человек, до 246, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 229 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 246. На лечении 205 пациентов. Выписаны 36 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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