Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 246

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 246. На лечении 205 пациентов. Выписаны 36 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.