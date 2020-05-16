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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:41
https://ria.ru/20200516/1571539493.html
В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

10:41 16.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время - 2537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 119 человек... Умерли за весь период 2537 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, за сутки 74 человека умерли в Москве, девять в Подмосковье, шесть в Санкт-Петербурге, три в Ростовской области, по два в Северной Осетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Калмыкии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьОбщество
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