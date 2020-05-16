В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время - 2537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 119 человек... Умерли за весь период 2537 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 74 человека умерли в Москве, девять в Подмосковье, шесть в Санкт-Петербурге, три в Ростовской области, по два в Северной Осетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Калмыкии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.