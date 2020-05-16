В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
В предыдущие три дня в столице было зарегистрировано 4712, 4703 и 4748 случаев за сутки. В последний раз суточный прирост опускался ниже 4 тысяч новых случаев 1 мая, когда составил 3561.
"Распределение по субъектам: Москва - 3505, Московская область - 937, Санкт-Петербург - 525", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, суточный прирост новых случаев в Нижегородской области составил 229, в Ростовской - 112, в Саратовской - 107, в Свердловской - 105, в Тульской - 101.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.