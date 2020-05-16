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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:39
https://ria.ru/20200516/1571539432.html
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

10:39 16.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
В предыдущие три дня в столице было зарегистрировано 4712, 4703 и 4748 случаев за сутки. В последний раз суточный прирост опускался ниже 4 тысяч новых случаев 1 мая, когда составил 3561.
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"Распределение по субъектам: Москва - 3505, Московская область - 937, Санкт-Петербург - 525", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, суточный прирост новых случаев в Нижегородской области составил 229, в Ростовской - 112, в Саратовской - 107, в Свердловской - 105, в Тульской - 101.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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