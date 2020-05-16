В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, выписались из больниц 4940, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. В столице уже четвертый день подряд суточный прирост составляет менее пяти тысяч человек.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 272 043 человек. Умерли за все время 2537 пациентов, вылечились — 63 166.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более 4,3 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США , Россия занимает вторую строчку. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — более 87 тысяч человек. Далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.