В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в 83 российских регионах выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, выписались из больниц 4940, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом 4124 случая (44,8 процента) — без клинических проявлений.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3505. В столице уже четвертый день подряд суточный прирост составляет менее пяти тысяч человек.
В Подмосковье выявили 937 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 525, в Нижегородской области — 229, Ростовской — 112, Саратовской — 107, Свердловской — 105, Тульской — 101.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 272 043 человек. Умерли за все время 2537 пациентов, вылечились — 63 166.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,3 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США, Россия занимает вторую строчку. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — более 87 тысяч человек. Далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.