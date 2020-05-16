Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1657

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 65 - до 1657, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 16 мая 2020 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1657 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 326 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 276, в Гусь-Хрустальном районе - 196, Ковровском районе - 162, Александровском районе - 150, Муроме - 145, Кольчугинском районе - 90, Судогодском районе - 59, Собинском - 53.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 149 пациентов.
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