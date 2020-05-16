Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1657

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 16 мая 2020 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1657 случаев заболевания", - говорится в сообщении.