Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:37
https://ria.ru/20200516/1571537112.html
Жителей Баку призвали не выходить на улицу из-за дезинфекции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570650202_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_e3cc64eb9038a471ea85a52533688b36.jpg
РИА Новости

Жителей Баку призвали не выходить на улицу из-за дезинфекции

09:36 16.05.2020 (обновлено: 09:37 16.05.2020)
231
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в медицинской маске проверяет документы у мужчины в Баку
Сотрудник полиции в медицинской маске проверяет документы у мужчины в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в медицинской маске проверяет документы у мужчины в Баку. Архивное фото
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Жителей в Баку призвали не выходить на улицу без крайней необходимости из-за масштабных дезинфекционных работ по предотвращению распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в управлении по коммунальным службам столицы.
"В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядка 300 основных улиц, проспектов и автодорог. С сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальным химических веществ. С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости", - заявили в управлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
9 мая, 13:21Распространение нового коронавируса
Главы России и Азербайджана обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Ранее в пятницу в Азербайджане решили смягчить с 18 мая еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима. В частности, отменяется ограничение на входы в парки и центры отдыха при условии не собираться в группы из более чем 10 человек. Возобновляют работу рестораны, кафе, чайные дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБакуАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Картофельные чипсы
МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Прохожие
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Смартфон
Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19
Смартфон
В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Лента новостейМолния