Жителей Баку призвали не выходить на улицу из-за дезинфекции

БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Жителей в Баку призвали не выходить на улицу без крайней необходимости из-за масштабных дезинфекционных работ по предотвращению распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в управлении по коммунальным службам столицы.
"В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядка 300 основных улиц, проспектов и автодорог. С сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальным химических веществ. С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости", - заявили в управлении.
Ранее в пятницу в Азербайджане решили смягчить с 18 мая еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима. В частности, отменяется ограничение на входы в парки и центры отдыха при условии не собираться в группы из более чем 10 человек. Возобновляют работу рестораны, кафе, чайные дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.