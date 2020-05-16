Жителей Баку призвали не выходить на улицу из-за дезинфекции

"В Баку специальными химическими растворами дезинфицируются порядка 300 основных улиц, проспектов и автодорог. С сегодняшнего утра на основных улицах и проспектах Баку, а также в окраинных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы с использованием специальным химических веществ. С учетом определенной токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости", - заявили в управлении.