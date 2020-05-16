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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:03
https://ria.ru/20200516/1571536278.html
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541249_0:270:2587:1725_1036x0_80_0_0_58be213648cd59b721086bf54706b954.jpg
РИА Новости

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

09:08 16.05.2020 (обновлено: 11:03 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы № 31 в Санкт-Петербурге Виктор Парафило умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте медучреждения.
Ему был 71 год.
© Фото : Городская клиническая больница №31Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга № 31 Виктор Парафило
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило
© Фото : Городская клиническая больница №31
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга № 31 Виктор Парафило
В сообщении отмечается, что Парафило стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге. За время его работы удалось поставить верный диагноз во многих сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию.

"Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам", — пишут коллеги доктора.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
А чиновники секунды считают, сколько с больными провел и достоин ли выплаты.
16 мая, 09:25
Иоган Жук
401212
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