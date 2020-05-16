В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы № 31 в Санкт-Петербурге Виктор Парафило умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте медучреждения.
Ему был 71 год.
© Фото : Городская клиническая больница №31Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга № 31 Виктор Парафило
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга № 31 Виктор Парафило
В сообщении отмечается, что Парафило стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге. За время его работы удалось поставить верный диагноз во многих сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию.
"Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам", — пишут коллеги доктора.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.