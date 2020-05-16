В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

"Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам", — пишут коллеги доктора.