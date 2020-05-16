Президент Казахстана подписал поправки по вопросам ЧП

Закон определяет механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации. Для этого вносятся поправки в законы "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах". По данным министерства национальной экономики, закон "О чрезвычайном положении" дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период чрезвычайного положения. К таким сферам, в частности, относятся налоговое, бюджетное, таможенное и банковское законодательство, а также законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании.

Согласно документу, правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом, будут действовать до окончания срока режима. Исключение составят документы, в которых будет установлен иной срок их действия. В закон "О правовых актах" вносится поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленном законом "О чрезвычайном положении".