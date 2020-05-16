В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Шестьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Шестьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Новосибирской области за последние сутки, 83 пациента выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 16 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось два человека. Это мужчины 67 и 77 лет", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

"В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 14 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1334. Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, по одному пациенту в Карасукской и Куйбышевской больницах.

Всего в Новосибирской области сделано почти 72 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1985 жителей региона, 14071 человек снят с наблюдения.