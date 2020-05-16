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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:23
https://ria.ru/20200516/1571535421.html
В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19

08:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра у машины скорой помощи
Медик карантинного центра у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Шестьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Новосибирской области за последние сутки, 83 пациента выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 16 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось два человека. Это мужчины 67 и 77 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 14 пациентов", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1334. Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, по одному пациенту в Карасукской и Куйбышевской больницах.
Всего в Новосибирской области сделано почти 72 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1985 жителей региона, 14071 человек снят с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
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