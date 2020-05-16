В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете".
По его словам, Россию тревожит сложившаяся ситуация на Украине, при которой президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а "определенные силы" в ней могут расшатать государственность.
"Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", — сказал Джабаров.
Сенатор также предположил, что до конца года Киев может объявить о выходе из Минских соглашений. Он подчеркнул, что украинские власти вообще ничего не собирается делать для исполнения положений этого документа.
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Кроме того, Джабаров оценил недавний визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, где он обсудил в двустороннем формате с немецкой стороной ситуацию на Украине без представителей Киева.
"Важным является то, что переговоры прошли в двустороннем формате, без представителей Украины — это может перевести обсуждение реализации Минских соглашений в поле конструктивных действий", — добавил сенатор.
При этом, напомнил Джабаров, Россия даже не является стороной конфликта в Донбассе.
Ранее РИА Новости стало известно, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером. Сам Козак сообщил по итогам, что состоявшиеся переговоры с немецкой стороной по урегулированию конфликта в Донбассе были конструктивными и прошли в деловом ключе.
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