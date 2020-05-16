В Киргизии число зараженных коронавирусом возросло до 1117 человек

По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 38 пациентов.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1117, из которых 248 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 783 пациента. За все время пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус.