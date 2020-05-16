В Киргизии число зараженных коронавирусом возросло до 1117 человек

БИШКЕК, 16 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Киргизии возросло до 1117, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 16 мая 2020 года по республике зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, выздоровели и были выписаны из стационаров 38 пациентов.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1117, из которых 248 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 783 пациента. За все время пандемии в республике проведено около 80 тысяч тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.