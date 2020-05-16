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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T06:13
https://ria.ru/20200516/1571534046.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19

06:13 16.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 16 мая - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 19 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 11 037, выздоровели 9851, скончались 262 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 260 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у 161 человека среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Всего в связи с этим инцидентом проверили уже 46 тысяч человек. Зараженные появились также и в клубах, куда молодой человек не заходил. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса.
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По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), девять из 19 новых случаев имеют локальное происхождение, а 10 завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, четыре в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Восемь зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 30 человек, общее число выздоровевших выросло до 9851, что составляет более 89%. Анализы 18 343 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 711 тысяч анализов на коронавирус.
Число жертв достигло 262, при этом 181 человек погиб в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, три в Пусане и четыре - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
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Общее число зараженных в Сеуле возросло до 730 человек, в Тэгу – 6869 человек, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 721 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1160 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 490 зараженных.
Не менее чем у 447 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
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Правительство Южной Кореи прилагает усилия, чтобы найти всех зараженных COVID-19 и не допустить второй волны заражений. В связи с этим власти выпустили рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Людей, посетивших клубы или другие места, где были зараженные, но не выходящих на связь с карантинными службами, отслеживают с использованием данных мобильной связи, камер видеонаблюдения, банковских историй. На неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ, выпускные классы должны начать посещать занятия с 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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