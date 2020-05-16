В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19

СЕУЛ, 16 мая - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 19 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 11 037, выздоровели 9851, скончались 262 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 260 погибших. Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у 161 человека среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Всего в связи с этим инцидентом проверили уже 46 тысяч человек. Зараженные появились также и в клубах, куда молодой человек не заходил. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), девять из 19 новых случаев имеют локальное происхождение, а 10 завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, четыре в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Восемь зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 30 человек, общее число выздоровевших выросло до 9851, что составляет более 89%. Анализы 18 343 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 711 тысяч анализов на коронавирус.

Число жертв достигло 262, при этом 181 человек погиб в Тэгу , еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, три в Пусане и четыре - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 730 человек, в Тэгу – 6869 человек, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 721 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1160 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 490 зараженных.

Не менее чем у 447 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Правительство Южной Кореи прилагает усилия, чтобы найти всех зараженных COVID-19 и не допустить второй волны заражений. В связи с этим власти выпустили рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Людей, посетивших клубы или другие места, где были зараженные, но не выходящих на связь с карантинными службами, отслеживают с использованием данных мобильной связи, камер видеонаблюдения, банковских историй. На неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ, выпускные классы должны начать посещать занятия с 20 мая.