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2020-05-16T12:13
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Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
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РИА Новости

Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

05:58 16.05.2020 (обновлено: 12:13 16.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМаксим Фадеев
Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами. Соответствуещее заявление он сделал по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ведущий программы Иван Ургант обратился к продюсеру и пошутил, что тот "дал стольким людям путевку в жизнь, самый взрослый из которых Иосиф Пригожин", который был режиссером клипа на песню "До предела" Фадеева и певицы Валерии. Ведущий с иронией предложил продюсеру организовать группу "Золото" из двух людей возраста Пригожина.

"Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава богу. Работаю только с творцами, только с творцами", — ответил Фадеев.

Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.
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Шоу-бизнесМаксим ФадеевИосиф ПригожинПервый канал (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)Иван Ургант
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