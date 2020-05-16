В Пензенской области учебный год для школьников завершится 30 мая

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Учебный год во всех школах Пензенской области завершится 30 мая, до этого обучение будет продолжаться в дистанционном режиме в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщило министерство образования региона.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. Школы области с 1 апреля перешли на дистанционную форму обучения.
"Министерство образования Пензенской области рекомендовало органам местного самоуправления в сфере образования завершить учебный год для учащихся 1-11-х классов 30 мая - ранее учебный год для девятых и 11-х классов завершался 6 июня. Обучение с 18 по 30 мая продолжится в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также в этот период дистанционно продолжат работу учреждения дополнительного образования детей, детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а вот в колледжах учебный год завершится 30 июня.
"Студенты колледжей, подведомственных министерству образования Пензенской области, завершат учебный год 30 июня, включая прохождение итоговой аттестации. Обучение также продолжится в дистанционном формате. Итоговая аттестация максимально пройдет с использованием дистанционных технологий", - отмечается в сообщении.
Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 736.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.