В Пензенской области учебный год для школьников завершится 30 мая

"Министерство образования Пензенской области рекомендовало органам местного самоуправления в сфере образования завершить учебный год для учащихся 1-11-х классов 30 мая - ранее учебный год для девятых и 11-х классов завершался 6 июня. Обучение с 18 по 30 мая продолжится в дистанционном формате", - говорится в сообщении.