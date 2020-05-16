Эксперт оценил значение новых центров для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инфраструктура военных госпиталей будет значительно усовершенствована за счет построенных по всей России медицинских центров для больных коронавирусом, заявил в субботу РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.

"Пандемия коронавируса когда-то закончится, построенные 16 медицинских центров по всей России позволят значительно усовершенствовать инфраструктуру военных госпиталей. Они многопрофильные, их можно будет использовать для решения различных задач", - заявил Гергоков.

Эксперт напомнил, что военные медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь не только военнослужащим, но и членам их семей, а также гражданским служащим Минобороны. Если госпиталь является единственным в гарнизоне, то в случае эпидемии он может принимать военнослужащих других силовых структур и гражданских пациентов.