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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:16
https://ria.ru/20200516/1571532290.html
Эксперт оценил значение новых центров для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570501950_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_e339e0fa817848482f5fd55dea80c5d5.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил значение новых центров для борьбы с COVID-19

03:16 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инфраструктура военных госпиталей будет значительно усовершенствована за счет построенных по всей России медицинских центров для больных коронавирусом, заявил в субботу РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.
Накануне министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек.
"Пандемия коронавируса когда-то закончится, построенные 16 медицинских центров по всей России позволят значительно усовершенствовать инфраструктуру военных госпиталей. Они многопрофильные, их можно будет использовать для решения различных задач", - заявил Гергоков.
Эксперт напомнил, что военные медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь не только военнослужащим, но и членам их семей, а также гражданским служащим Минобороны. Если госпиталь является единственным в гарнизоне, то в случае эпидемии он может принимать военнослужащих других силовых структур и гражданских пациентов.
Строительство многофункциональных медицинских центров велось в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры созданы на базе военных госпиталей Минобороны. Общее количество поставляемой в строящиеся медицинские центры медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВ мире
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