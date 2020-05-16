Эксперт оценил значение новых центров для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Инфраструктура военных госпиталей будет значительно усовершенствована за счет построенных по всей России медицинских центров для больных коронавирусом, заявил в субботу РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.
Накануне министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек.
"Пандемия коронавируса когда-то закончится, построенные 16 медицинских центров по всей России позволят значительно усовершенствовать инфраструктуру военных госпиталей. Они многопрофильные, их можно будет использовать для решения различных задач", - заявил Гергоков.
Эксперт напомнил, что военные медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь не только военнослужащим, но и членам их семей, а также гражданским служащим Минобороны. Если госпиталь является единственным в гарнизоне, то в случае эпидемии он может принимать военнослужащих других силовых структур и гражданских пациентов.
Строительство многофункциональных медицинских центров велось в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры созданы на базе военных госпиталей Минобороны. Общее количество поставляемой в строящиеся медицинские центры медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
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