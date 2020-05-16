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2020-05-16T02:23
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Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
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РИА Новости

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"

02:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
"В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу "ядерной зимы", неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", — заявил Пушков.
В следующем посте сенатор предложил американским и польским политикам с такими идеями ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года
"Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса", — заключил он.
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В пятницу Мосбахер предложила в твиттере передислоцировать американское ядерное оружие из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В Германии уже несколько недель длится спор о размещении на территории страны ядерного оружия. Члены Социал-демократической партии требуют вывести его, однако их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
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РоссияДжорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Совет Федерации РФАлексей ПушковПольшаСШАВаршаваВ мире
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