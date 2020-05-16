Пензенская компания начала выпуск туннелей для дезинфекции

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Пензенская компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и начала выпуск туннелей для дезинфекции, сообщил губернатор Пензенская компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и начала выпуск туннелей для дезинфекции, сообщил губернатор Иван Белозерцев

"Пензенская компания "Моторные технологии", которая до COVID-19 занималась разработкой специализированного оборудования, начала выпуск туннелей для дезинфекции. Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом - за счет датчиков движения", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Twitter

Пензенская компания «Моторные технологии», которая до #COVID19 занималась разработкой специализированного оборудования, начала выпуск туннелей для дезинфекции.

Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом-за счёт датчиков движения pic.twitter.com/ILDYf3RnDc — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 15, 2020

Глава региона в пятницу посетил предприятие и опубликовал видео, запечатлевшее, как он проходит дезинфекцию в туннеле.

"Особенностью устройства является программное обеспечение, разработанное пензенскими программистами, предусматривающее систему распознавания лиц, измерения температуры. Если в тоннель на проходной прошел рабочий с температурой, система сработает, не дав распространиться инфекции", - пояснил губернатор.

Белозерцев также отметил, что в самом туннеле человек при входе оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела будут обработаны.

"В ближайшее время мы установим такие устройства в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, в областной больнице имени Бурденко, в Доме ветеранов", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана , выздоровели 736.