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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T02:03
https://ria.ru/20200516/1571531589.html
Пензенская компания начала выпуск туннелей для дезинфекции
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РИА Новости

Пензенская компания начала выпуск туннелей для дезинфекции

02:03 16.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Пензенская компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и начала выпуск туннелей для дезинфекции, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
"Пензенская компания "Моторные технологии", которая до COVID-19 занималась разработкой специализированного оборудования, начала выпуск туннелей для дезинфекции. Технология сродни космической: человек автоматически обрабатывается дезинфицирующим веществом - за счет датчиков движения", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Twitter.
Глава региона в пятницу посетил предприятие и опубликовал видео, запечатлевшее, как он проходит дезинфекцию в туннеле.
"Особенностью устройства является программное обеспечение, разработанное пензенскими программистами, предусматривающее систему распознавания лиц, измерения температуры. Если в тоннель на проходной прошел рабочий с температурой, система сработает, не дав распространиться инфекции", - пояснил губернатор.
Белозерцев также отметил, что в самом туннеле человек при входе оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела будут обработаны.
"В ближайшее время мы установим такие устройства в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, в областной больнице имени Бурденко, в Доме ветеранов", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждены 985 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 736.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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