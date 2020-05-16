"Известия" сообщили подробности конфликта на рынке "Фуд Сити" в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Конфликт на парковке у рынка "Фуд Сити" на юго-западе Москвы связан с тем, что предприниматели были недовольны расценками за арендные места в оптовом центре. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишут "Известия".
Он отметил, что события развернулись утром в пятницу. К вечеру все противоречия были сняты. По словам Немерюка, власти не собираются вмешиваться в эту ситуацию, поскольку речь идет о делах частной компании. Как рассказали газете торговцы, аренду на рынке действительно собирались повысить.
"Они хотели повысить аренду, мы были против этого. Они сказали, что поднимают сегодня, а сейчас передумали вроде", — отметил собеседник.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором арендаторы "Фуд Сити" якобы протестуют против повышения арендной стоимости за места в продуктовом центре. Полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка. После этого они разошлись.
В пресс-службе рынка "Фуд Сити" заявили, что информация о повышении арендной платы не соответствует действительности.
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