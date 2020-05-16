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2020-05-16T08:41
https://ria.ru/20200516/1571531407.html
"Известия" сообщили подробности конфликта на рынке "Фуд Сити" в Москве
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РИА Новости

"Известия" сообщили подробности конфликта на рынке "Фуд Сити" в Москве

01:58 16.05.2020 (обновлено: 08:41 16.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГрейпфруты на складе с сирийскими продуктами в агрокластере "Фуд Сити" в Москве
Грейпфруты на складе с сирийскими продуктами в агрокластере Фуд Сити в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Конфликт на парковке у рынка "Фуд Сити" на юго-западе Москвы связан с тем, что предприниматели были недовольны расценками за арендные места в оптовом центре. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишут "Известия".
Он отметил, что события развернулись утром в пятницу. К вечеру все противоречия были сняты. По словам Немерюка, власти не собираются вмешиваться в эту ситуацию, поскольку речь идет о делах частной компании. Как рассказали газете торговцы, аренду на рынке действительно собирались повысить.

"Они хотели повысить аренду, мы были против этого. Они сказали, что поднимают сегодня, а сейчас передумали вроде", — отметил собеседник.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором арендаторы "Фуд Сити" якобы протестуют против повышения арендной стоимости за места в продуктовом центре. Полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка. После этого они разошлись.
В пресс-службе рынка "Фуд Сити" заявили, что информация о повышении арендной платы не соответствует действительности.
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РоссияАлексей НемерюкМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Торгаши из "дружественных" республик повысили цены на овощи и фрукты в 1,5-2 раза воспользовавшись коронавирусом, а как им цену на аренду подняли они протестовать стали.... Протестовать!!! Митинги устраивать!!! В край оборзели....
16 мая, 05:18
ИИИван Иванов
8100106
Кому война, а кому прибыль....
16 мая, 02:17
Fafolk Kalnai
800223
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