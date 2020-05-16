"Известия" сообщили подробности конфликта на рынке "Фуд Сити" в Москве

Он отметил, что события развернулись утром в пятницу. К вечеру все противоречия были сняты. По словам Немерюка, власти не собираются вмешиваться в эту ситуацию, поскольку речь идет о делах частной компании. Как рассказали газете торговцы, аренду на рынке действительно собирались повысить.