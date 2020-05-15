Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка "Фуд Сити"

"В полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор", — сказал собеседник агентства.