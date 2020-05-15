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2020-05-16T04:27
https://ria.ru/20200515/1571519576.html
Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка "Фуд Сити"
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РИА Новости

Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка "Фуд Сити"

18:29 15.05.2020 (обновлено: 04:27 16.05.2020)
20295
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Полиция уговорила разойтись несколько десятков мигрантов, собравшихся на парковке у рынка "Фуд Сити" на юго-западе Москвы из-за конфликта по поводу повышения стоимости аренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором арендаторы "Фуд Сити" якобы протестуют против повышения арендной стоимости за места в продуктовом центре.

"В полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием громкоговорителей.
"Впоследствии граждане разошлись, в настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка. Пострадавших в результате инцидента нет", — добавили в полиции.
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876691012976
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Экстрадировать и больше не впускать!
15 мая, 19:02
True Story
199401021
А что их убеждать то. Выслать в 24 часа. Совсем гастры распоясались.
15 мая, 19:18
Александр DR
195500016
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