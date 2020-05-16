Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

С конца 2018 года "Роскосмос" вместе с РАН ведут разработку долгосрочной российской программы по исследованию и освоению Луны на период до 2040-го. Программу планировалось подготовить к концу осени 2019 года, но пока она так и не обнародована. Ближайший российский запуск к Луне планируется на 2021 год. Для отработки технологии мягкой посадки планируется запустить аппарат "Луна-25". После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах.