Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда "Роскосмос" назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.
Согласно материалам совещания, в его ходе обсуждались вопросы научного освоения Луны, особенности лунной геологии, возможность освоения данных ресурсов и правовые аспекты этой деятельности.
На совещании под руководством Рогозина помимо сотрудников госкорпорации присутствовали директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, научный руководитель этого института Лев Зеленый, завлабораторией государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислав Шевченко, завлаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН Александр Базилевский, гендиректор головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Сергей Коблов.
С конца 2018 года "Роскосмос" вместе с РАН ведут разработку долгосрочной российской программы по исследованию и освоению Луны на период до 2040-го. Программу планировалось подготовить к концу осени 2019 года, но пока она так и не обнародована. Ближайший российский запуск к Луне планируется на 2021 год. Для отработки технологии мягкой посадки планируется запустить аппарат "Луна-25". После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах.