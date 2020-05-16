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Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа
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РИА Новости

Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

01:06 16.05.2020 (обновлено: 03:15 16.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда "Роскосмос" назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
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В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.
Согласно материалам совещания, в его ходе обсуждались вопросы научного освоения Луны, особенности лунной геологии, возможность освоения данных ресурсов и правовые аспекты этой деятельности.
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На совещании под руководством Рогозина помимо сотрудников госкорпорации присутствовали директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, научный руководитель этого института Лев Зеленый, завлабораторией государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислав Шевченко, завлаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН Александр Базилевский, гендиректор головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Сергей Коблов.
С конца 2018 года "Роскосмос" вместе с РАН ведут разработку долгосрочной российской программы по исследованию и освоению Луны на период до 2040-го. Программу планировалось подготовить к концу осени 2019 года, но пока она так и не обнародована. Ближайший российский запуск к Луне планируется на 2021 год. Для отработки технологии мягкой посадки планируется запустить аппарат "Луна-25". После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах.
Дмитрий Рогозин
00:14Хочу стать космонавтом
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
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Обсудить 13
Хочу стать космонавтомРоссияДональд ТрампЛев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосЕвросоюзДмитрий РогозинОАЭЯпонияСША
Популярные комментарии
Молодец Трамп, подстегнул Роскосмос!!!
16 мая, 03:53
ВАВиктор А
1230026
На телевизоре ширина его лица вызывает ужас :)
16 мая, 03:32
Виталик Т
660017
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