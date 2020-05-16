Петербургский врач с COVID-19 рассказал, как его лечили плазмой крови

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в этом медучреждении плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все больные показали положительную динамику. В числе первых пациентов, которым перелили плазму, были двое сотрудников больницы. Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ. Первый пациент после переливания плазмы на второй день почувствовал себя лучше, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а в четверг покинул больницу. Как сообщает городской оперативный штаб, этим первым пациентом стал Ильин.