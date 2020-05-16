Петербургский врач с COVID-19 рассказал, как его лечили плазмой крови

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Заразившийся коронавирусной инфекцией заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 в Санкт-Петербурге Дмитрий Ильин, которому перелили плазму от переболевшего COVID-19 донора, рассказал, что на второй день почувствовал себя лучше.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в этом медучреждении плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все больные показали положительную динамику. В числе первых пациентов, которым перелили плазму, были двое сотрудников больницы. Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ. Первый пациент после переливания плазмы на второй день почувствовал себя лучше, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а в четверг покинул больницу. Как сообщает городской оперативный штаб, этим первым пациентом стал Ильин.
"Заболевание COVID-19 с двусторонней пневмонией — это очень тяжелое заболевание и лучше всего останавливать его на ранних этапах. Методики, которые использовались в лечении моего заболевания, универсальные… И также была перелита плазма от пациента, который перенес уже данное заболевание. После переливания донорской плазмы на вторые сутки сразу же почувствовал состояние облегчения, наладилась сатурация, появились силы и снизилась интоксикация", — рассказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале городского оперштаба.
Ильин поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь. "Низкий вам всем поклон, каждому из вас. Спасибо, что вернули меня моим родным людям. Берегите себя… Еще раз спасибо. Будем бороться с этой болячкой", — сказал медик.
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